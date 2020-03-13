«У них и музыки-то нет»: Лоза отреагировал на трек Little Big для «Евровидения»

Певец и композитор Юрий Лоза в беседе с корреспондентом издания Teleprogramma.pro признался, как относится к творчеству группы Little Big, которая в 2020 году представит Россию на «Евровидении».

Артист пояснил: на протяжение нескольких дней он находится в больнице из-за плановой операции на коленном суставе, поэтому пропустил релиз новой песни музыкантов для международного конкурса. Однако об этом не жалеет: его мало волнует все, что связано с «Евровидением».

Instagram @littlebigband

«А что вы хотели от меня услышать? У них, как правило, и музыки-то нет. Это же не музыкальный коллектив. Что они там будут показывать? Попрыгают, побегают и поскачут? Мне все это мало интересно», — цитирует издание Лозу.

Презентация трека UNO группы Little Big состоялась вечером 12 марта в эфире шоу Ивана Урганта на Первом канале. Композиция записана в стиле рок-диско, а клип группа исполнила в стилистике 1980-х годов.

Новая песня петербургского коллектива так полюбилась пользователям сети, что музыканты запустили собственный челлендж. Они опубликовали в TikTok короткий фрагмент трека UNO и показали, как под него нужно двигаться.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кого участники Little Big считают своими главными конкурентами на «Евровидении-2020».