Вокалисты Little Big назвали своих главных конкурентов на «Евровидении-2020»

Главными соперниками российской группы Little Big на «Евровидении-2020» в Нидерландах станут музыканты из Исландии, Литвы и Болгарии. Об этом вокалисты музыкального коллектива Илья Прусикин и Софья Таюрская сообщили в эфире радио Europa Plus.

Своими главными конкурентами в Little Big считают представителей Исландии, Литвы и Болгарии. Илья и Соня признались, что им нелегко дается подготовка к выступлению. Они объяснили это огромными надеждами, которые возлагают на них фанаты.

«Мы не можем сделать лучше, чем делаем. Ребята, поддерживайте, но не надейтесь на победу! Не загоняйте нас в такие рамки. Мы чувствуем безумное давление. Нам весело, нам классно, но не говорите: „Все, теперь они выиграют“. Мы делаем, что делаем, и будь, что будет!» — призвали артисты.

Как сообщал 5-tv.ru, в этом году международный конкурс «Евровидение» пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. Исландию на нем представит группа Daði og Gagnamagnið, Литву — коллектив The Roop, а Болгарию — певица Виктория Георгиева. Букмекеры в начале марта пророчили победу представителям Исландии. Через неделю лидер рейтинга изменился.