В Петербурге запретят массовые мероприятия

Глава Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому в городе вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников свыше тысячи человек. Ограничения вступят в силу 16 марта и продлятся до 30 апреля. Постановление было подписано 13 марта. Ограничения вызваны неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. В мире растет число заболевших коронавирусом. Например, 13 марта в Ленинградской области — в Кудрово — был выявлен первый случай заражения коронавирусом. Двухнедельный карантин рекомендуется всем вернувшимся из неблагополучных с эпидемиологической точки зрения стран.