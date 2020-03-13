В Петербурге запретят массовые мероприятия

|
Алиса Маркова
Срочная новость 263

Ограничения вызваны неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Фото: ТАСС / Алексей Даничев

Глава Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому в городе вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников свыше тысячи человек. Ограничения вступят в силу 16 марта и продлятся до 30 апреля. Постановление было подписано 13 марта. Ограничения вызваны неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. В мире растет число заболевших коронавирусом. Например, 13 марта в Ленинградской области — в Кудрово — был выявлен первый случай заражения коронавирусом. Двухнедельный карантин рекомендуется всем вернувшимся из неблагополучных с эпидемиологической точки зрения стран.

+3° Атмосферное давление 737 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
73.19
-0.84 81.86
-1.80
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 марта, для всех знаков зодиака

Новости СМИ2