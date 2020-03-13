Более половины россиян положительно оценивают поправки в Конституцию

Большинство россиян намерены проголосовать «за» поправки в Конституцию. Об этом говорят данные опросов, опубликованные Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Причем процент поддержки постоянно растет. Всего за пять дней он увеличился с сорока двух до шестидесяти четырех. Сообщается, что 87 процентов граждан знают о том, что в стране пройдет всероссийское голосование. Каждый второй информированный россиянин уже может назвать его точную дату — 22 апреля. Выразить свое мнение по поводу поправок в основной закон намерены 69 процентов опрошенных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о реакции региональных властей на поправки в Основной закон страны.