Более половины россиян положительно оценивают поправки в Конституцию
Такие данные публикует Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эhinthv, 5-tv.ru
Большинство россиян намерены проголосовать «за» поправки в Конституцию. Об этом говорят данные опросов, опубликованные Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Причем процент поддержки постоянно растет. Всего за пять дней он увеличился с сорока двух до шестидесяти четырех. Сообщается, что 87 процентов граждан знают о том, что в стране пройдет всероссийское голосование. Каждый второй информированный россиянин уже может назвать его точную дату — 22 апреля. Выразить свое мнение по поводу поправок в основной закон намерены 69 процентов опрошенных.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о реакции региональных властей на поправки в Основной закон страны.
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