Лена Миро поддержала Самойлову в решении лишить Джигана родительских прав

Решение Оксаны Самойловой лишить Джигана родительских прав поддержала скандальный блогер Лена Миро. На своей странице в ЖЖ она указала, что многодетная мать озвучила правильный выход из сложной ситуации в их семье. По словам автора, женщина способна терпеть насилие по отношению к себе, но когда встает вопрос жестокого воспитания детей, мать должна активизироваться.

Миро предположила, что находящаяся в денежной зависимости от мужа модель боится остаться без средств к существованию. Но в голове знаменитости, по мнению Лены, сейчас должен прозвучать голос разума, иначе потом она не решится на такой шаг.

«Самойлову жизнь поставила перед выбором: или она выбирает своих детей, или …… (боится — Прим.ред.) дальше, положив болт на потомство. В первом случае, ее можно будет уважать за правильный выбор. Во втором — она просто не сможет назваться матерью», — заявила блогер.

Поклонники Джигана и Оксаны Самойловой начали беспокоиться о разладе в их отношениях 8 марта. Модель написала в Сторис на черном фоне: «Я просто не хочу просыпаться в этот мир». Рэпер же вышел в прямой эфир без привычных бороды, усов и даже бровей, обильно ругался матом и сообщил, что попал в «психушку». Позже в прессе появились сведения, что Самойлова готовит документы на развод после нападения мужа.

Возлюбленные поженились в декабре 2012 года. В браке родились три дочери и сын. Причем последний ребенок появился на свет 18 февраля 2020 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что на фоне слухов о наркозависимости Джиган отжался от пола с сигаретой в зубах.