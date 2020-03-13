На фоне слухов о наркозависимости Джиган отжался от пола с сигаретой в зубах
На своей странице в Instagram рэпер продемонстрировал спортивные упражнения с голым торсом.
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Фото, видео: Instagram @iamgeegun
Рэп-исполнитель Денис Устименко-Вайнштейн, более известный как Джиган, по слухам, попал в клинику Palm Beach Shores Rehab, где проходят лечение люди с алкогольной и наркотической зависимостью. Фанаты были обеспокоены его состоянием и, проанализировав его последние несколько роликов в Instagram, решили, что он не в себе.
Музыкант поспешил опровергнуть предположения подписчиков и сообщил, что идет на поправку.
«Мне уже лучше, иду на поправку! Отвечаю за базар!» — не без иронии отметил Джиган.
Свой пост он сопроводил весьма двусмысленным видео. На кадрах рэпер отжимается, прыгает, выполняет боксерские упражнения — причем все это делает с сигаретой в зубах. Вероятно, таким образом звезда отразил свое понимание здорового образа жизни.
Такой ролик вызвал противоречивую реакцию фолловеров. Если одни посмеялись над подходом исполнителя к тренировкам, другие нашли повод его осудить. Они признались, что догадываются, что в их отношениях с Оксаной Самойловой наступил тяжелый период и, вместо того, чтобы вымаливать прощение у жены, Джиган продолжает делать публикации, неподобающие для многодетного отца.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о появлении в Instagram-акаунте Джигана вскоре после рождения четвертого ребенка странных роликов, на которых он то матерится при дочерях, то сбривает всю растительность на голове, включая брови, то признается, что находится в психушке.
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