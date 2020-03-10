Фанаты обеспокоены слухами о разводе Джигана с Оксаной Самойловой

Фанаты Оксаны Самойловой обеспокоены слухами о том, что ее отношения с рэпером Джиганом на грани разрыва. Ее аккаунт в Instagram пестрит словами поддержки и вопросами типа «что происходит?». Некоторые СМИ уже сообщили, что супруга музыканта, который в последние дни ведет себя неадекватно, готовит документы на развод.

Кто-то утверждает, что Джиган избил жену, другие уверяют, что кто-то прислал Самойловой видео, на котором муж ей изменяет. Сама Оксана хранит молчание. После появления на ее страницы мрачной надписи на черном фоне «я просто не хочу просыпаться в этот мир» новых постов не было. Подписчики внимательно пересматривают старые, обмениваются слухами и строят предположения.

«Мне показалось или она как заплаканная?»

«Как же скучно без сторис Окси»

«Не хватает позитива Оксаны и детей, особенно Леюшки…»

«Жаль иллюзия семьи рассыпалась, бегите подальше от наркомана, это видят дети!»

«У нее даже кольцо обручальное на другой стороне…»

«Вы очень сильная и мудрая девушка. У Вас все будет хорошо, дай вам Бог сил»

«Надеюсь, что это все в преддверии нового альбома, для пиара…» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о появлении в Instagram-акаунте Джигана вскоре после рождения четвертого ребенка странных роликов, на которых он то матерится при дочерях, то сбривает всю растительность на голове, включая брови, то признается, что находится в психушке.