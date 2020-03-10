Фанаты обеспокоены слухами о разводе Джигана с Оксаной Самойловой
О том, что брак рэпера рушится, заговорили после появления в его аккаунте в соцсетях странных роликов, на которых он матерится при детях, сбривает брови и признается, что находится в психушке.
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Фото, видео: Instagram @iamgeegun
Фанаты Оксаны Самойловой обеспокоены слухами о том, что ее отношения с рэпером Джиганом на грани разрыва. Ее аккаунт в Instagram пестрит словами поддержки и вопросами типа «что происходит?». Некоторые СМИ уже сообщили, что супруга музыканта, который в последние дни ведет себя неадекватно, готовит документы на развод.
Кто-то утверждает, что Джиган избил жену, другие уверяют, что кто-то прислал Самойловой видео, на котором муж ей изменяет. Сама Оксана хранит молчание. После появления на ее страницы мрачной надписи на черном фоне «я просто не хочу просыпаться в этот мир» новых постов не было. Подписчики внимательно пересматривают старые, обмениваются слухами и строят предположения.
«Мне показалось или она как заплаканная?»
«Как же скучно без сторис Окси»
«Не хватает позитива Оксаны и детей, особенно Леюшки…»
«Жаль иллюзия семьи рассыпалась, бегите подальше от наркомана, это видят дети!»
«У нее даже кольцо обручальное на другой стороне…»
«Вы очень сильная и мудрая девушка. У Вас все будет хорошо, дай вам Бог сил»
«Надеюсь, что это все в преддверии нового альбома, для пиара…» — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о появлении в Instagram-акаунте Джигана вскоре после рождения четвертого ребенка странных роликов, на которых он то матерится при дочерях, то сбривает всю растительность на голове, включая брови, то признается, что находится в психушке.
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