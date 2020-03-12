Самойлова решила лишить Джигана родительских прав из-за нападения на нее

Модель Оксана Самойлова намерена лишить своего мужа, рэпера Джигана родительских прав из-за нападения на нее. Об этом со ссылкой на источники сообщает Super.

«Тем злополучным вечером Джиган напал на супругу. Насколько сильно пострадала Оксана, пока не известно, однако сейчас звезда Instagram и бизнесвумен намерена разводиться с супругом», — пишет издание.

В статье отмечается, что рэпер тем временем находится в элитной клинике Palm Beach Shores Rehab в Майами. Она предназначена для помощи людям с алкогольной и наркотической зависимостями.

Как сообщал 5-tv.ru, поклонники Джигана и Оксаны Самойловой начали беспокоиться о разладе в их отношениях 8 марта. Все началась с мрачного поста последней в сторис. Надпись на черном фоне гласила: «Я просто не хочу просыпаться в этот мир». Больше обычно активная в Instagram Самойлова ничего не выкладывала.

Джиган, напротив, демонстрировал избыточную активность в соцсети. В частности, он вышел в прямой эфир, где вел себя не вполне адекватно. Рэпер появился в кадре без привычных бороды, усов и даже бровей, обильно ругался матом и сообщил, что попал в «психушку».

Позже в прессе появились сведения, что Самойлова уже готовит документы на развод. За Джигана она вышла замуж в декабре 2012 года. В браке родились три дочери и сын. Причем последний ребенок появился на свет 18 февраля 2020 года.