«Горячая красавица»: сестра Фриске в сексуальном купальнике поразмышляла о жизни

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Алиса Старжевская
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33-летняя Наталья утверждает: жизнь нужно прожить так, чтобы остались только яркие впечатления.

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Фото, видео: Instagram @friske_natalia

Младшая сестра Жанны Фриске Наталья выкладывает в Instagram не просто впечатляющие фото из личного архива, а старается наполнить каждый пост уникальным, философским содержанием. Так, красивую картинку из путешествия нередко сопровождают фразы о смысле жизни и скоротечности времени.

Вот, например, на свежем снимке Фриске, стоя на яхте в чересчур откровенном купальнике, склонила голову. Кадр также имеет свой, особый посыл.

«Поскольку время нашей жизни на этой земле ограничено, нужно жить максимально счастливо в тех обстоятельствах, которые у нас есть», — обратилась к подписчикам Наталья.

Instagram @friske_natalia

Поклонники поддержали младшую сестру знаменитой певицы, а также отметили: под этим лозунгом и прожила жизнь сама Жанна, стараясь не думать о болезни и страданиях.

«Какие правильные мысли! Это можно видеть по жизни Жанночки»,

«Горячая красавица! Еще и умная!»

«Вы с Жанной так похожи! Она тоже всегда старалась видеть прекрасное»,

«Золотые слова, Наталья!» — писали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru показал кадры из квартиры Жанны Фриске, где ее младшая сестра Наталья провела небольшую экскурсию.

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