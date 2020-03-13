«Горячая красавица»: сестра Фриске в сексуальном купальнике поразмышляла о жизни
33-летняя Наталья утверждает: жизнь нужно прожить так, чтобы остались только яркие впечатления.
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Фото, видео: Instagram @friske_natalia
Младшая сестра Жанны Фриске Наталья выкладывает в Instagram не просто впечатляющие фото из личного архива, а старается наполнить каждый пост уникальным, философским содержанием. Так, красивую картинку из путешествия нередко сопровождают фразы о смысле жизни и скоротечности времени.
Вот, например, на свежем снимке Фриске, стоя на яхте в чересчур откровенном купальнике, склонила голову. Кадр также имеет свой, особый посыл.
«Поскольку время нашей жизни на этой земле ограничено, нужно жить максимально счастливо в тех обстоятельствах, которые у нас есть», — обратилась к подписчикам Наталья.
Поклонники поддержали младшую сестру знаменитой певицы, а также отметили: под этим лозунгом и прожила жизнь сама Жанна, стараясь не думать о болезни и страданиях.
«Какие правильные мысли! Это можно видеть по жизни Жанночки»,
«Горячая красавица! Еще и умная!»
«Вы с Жанной так похожи! Она тоже всегда старалась видеть прекрасное»,
«Золотые слова, Наталья!» — писали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru показал кадры из квартиры Жанны Фриске, где ее младшая сестра Наталья провела небольшую экскурсию.
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