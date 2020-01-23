Как выглядит квартира Жанны Фриске спустя четыре года после ее смерти?

Сестра Жанны Фриске Наталья поделилась с подписчиками кадрами из квартиры певицы и экс-участницы группы «Блестящие» спустя четыре года после смерти. По словам Натальи, ближайшие родственники Жанны навещают квартиру, чтобы периодически приводить ее в порядок и сохранять память об артистке.

«Все как было, мы ничего не трогаем. Только иногда протираем пыль, включаем всякие увлажнители воздуха», — рассказала она на своей странице в Instagram.

Наталья показала гостиную ушедшей из жизни сестры и книжную полку с многочисленными наградами, которые певица хранила у себя дома. Поклонники Фриске смогли увидеть на кадрах архивные фотокарточки семьи. Квартира оформлена в нейтрально-бежевых тонах и украшена большим количеством настенных картин.

Instagram @friske_natalia

Комнату Жанны украшает панно с живописным пейзажем. Родственники сохранили в память о певице коллекцию духов, личную расческу и большое количество сумок и обуви, которые артистка приобрела во время жизни. Наталья отметила, что Жанна Фриске любила собирать красивую посуду и стремилась создать уют в доме.

В квартире сохранены маленькие ботиночки сына Жанны Фриске Платона и серебряная кружка с гравировкой имени, подаренная женой доктора на рождение мальчика.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что шестилетнего Платона воспитывает отец ребенка, известный телеведущий Дмитрий Шепелев.