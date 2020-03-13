Видео: Пассажира электрички в Подмосковье намотало на колеса поезда (18+)

Шокирующий момент гибели молодого человека засняли очевидцы на железнодорожной станции в Подольске, Московской области. Накануне вечером в одном из поездов произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из них выкинул второго на перрон и закрыл за ним дверь вагона.

Выброшенный поднялся и попытался зайти обратно. В этот момент поезд тронулся. Молодой человек зацепился рукой за дверь и свалился в проем между перроном и поездом. Судя по видеозаписи, в этот момент он был нетрезв.

Несколько прохожих отреагировали на падение парня, но не успели прийти на помощь. Пострадавшего намотало на колеса. В кадре видно, как жертву в белой куртке крутит на 360 градусов и бьет головой о перрон. Молодой человек погиб на месте под взгляды прохожих.

Ранее 5-tv.ru писал, что тело бизнесмена найдено на северо-западе Москвы.