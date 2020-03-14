«Пригожин в трансе»: Галкин показал, как продюсер отреагировал на песню Крида

Максим Галкин любит выкладывать в своем блоге что-то по-настоящему интересное. Ведь он, как истинный юморист, всегда старается насмешить людей. На сей раз супруг Аллы Пугачевой выложил в Instagram ролик, на котором показал выражение лица Иосифа Пригожина в то время, как Егор Крид исполнял собственную композицию.

«Поколения-то меняются. Иногда надо напоминать, что я тоже создатель мемасиков», — подписал пост Галкин.

Шоумен пояснил: Крид стал всего лишь невольным участником процесса. На самом деле Максим специально попросил коллегу продемонстрировать уникальное «выражение отсутствия присутствия», мелькнувшее ранее на его лице.

Instagram @maxgalkinru

Фанаты Галкина пришли в изумление от увиденного. Кому-то даже показалось, что продюсер ненастоящий.

«Пригожин в трансе!»

«Я думала, он не живой, пока не улыбнулся!»

«Вся правда о современной российской музыке!»

«Я думала, это манекен Пригожина, честно!», — писали фолловеры.

Не удержалась и прокомментировала удивительное выражение лица Пригожина даже его супруга.

«Это шедеврально!», — отметила Валерия.

Что ж, станет или нет покерфейс знаменитого продюсера популярным мемом — покажет время.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что думает Иосиф Пригожин о новом треке Little Big для «Евровидения 2020».