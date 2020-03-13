«Все очень вкусно»: Пригожин оценил трек Little Big для «Евровидения-2020»

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин оценил шансы группы Little Big на победу в «Евровидении-2020». Накануне коллектив в эфире ток-шоу Ивана Урганта на Первом канале представил свой новый трек под названием UNO, с которым выступит на конкурсе.

По словам Пригожина, композиция получилась очень современной и «вкусной».

«Шансы на победу очень велики, классный трек. Модно сделано, все очень „вкусно“ и очень хорошо. Мне нравится. Ребята молодцы, и победа будет за ними», — цитирует супруга певицы Валерии РИА Новости.

Little Big — российская панк-рэйв группа, образованная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Сейчас в составе коллектива четыре исполнителя: Илья Прусикин, Сергей Макаров, Антон Лиссов и Софья Таюрская. Однако звезды выступят на «Евровидении» в расширенном составе. На сцену выйдут шесть человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники в восторге от клипа Little Big для «Евровидения».