«Еще говорят, в СССР секса не было»: Садальский опубликовал фото обнаженной Любови Орловой
На снимке советская актриса с озорством прикрывает голое тело пальмовой ветвью.
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Фото, видео: РИА Новости / Пресс-служба "Первого канала", Instagram @stassadal
Советский и российский актер театра и кино Станислав Садальский опубликовал на своей странице в Instagram архивные фотографии народной артистки СССР Любови Орловой. На одном из кадров звезда запечатлена абсолютно обнаженной. Она позирует перед камерой, слегка прикрыв свое привлекательное тело пальмовой ветвью.
Знаменитость смотрит в объектив камеры несколько смущенно и кокетливо, при этом занимая сексуальную позу с одной выведенной вперед ножкой.
«А еще говорят, в СССР секса не было… Посмотрите, какое эротичное фото: Любовь Петровна Орлова позирует Григорию Александрову», — отметил Садальский в подписи к посту, добавив, что снимок получился озорным и шаловливым.
Поклонники не могли налюбоваться восхитительными формами советской актрисы и пришли в восторг.
«Красавица, наша Мэрилин Монро!»
«Фото действительно завораживающее!»
«Шикарная! Очень красивая!» — восторгались комментаторы.
Советская актриса театра и кино, певица, танцовщица и пианистка Любовь Орлова родилась в 1902 году. Она прославилась благодаря ролям в фильмах «Веселые ребята», «Цирк», «Волга, Волга» и многим другим. Звезда кино ушла из жизни в 1975 году.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Садальский защитил Отиеву после слухов о ее алкоголизме.
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