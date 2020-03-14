«Еще говорят, в СССР секса не было»: Садальский опубликовал фото обнаженной Любови Орловой

Советский и российский актер театра и кино Станислав Садальский опубликовал на своей странице в Instagram архивные фотографии народной артистки СССР Любови Орловой. На одном из кадров звезда запечатлена абсолютно обнаженной. Она позирует перед камерой, слегка прикрыв свое привлекательное тело пальмовой ветвью.

Знаменитость смотрит в объектив камеры несколько смущенно и кокетливо, при этом занимая сексуальную позу с одной выведенной вперед ножкой.

«А еще говорят, в СССР секса не было… Посмотрите, какое эротичное фото: Любовь Петровна Орлова позирует Григорию Александрову», — отметил Садальский в подписи к посту, добавив, что снимок получился озорным и шаловливым.

Instagram @stassadal

Поклонники не могли налюбоваться восхитительными формами советской актрисы и пришли в восторг.

«Красавица, наша Мэрилин Монро!»

«Фото действительно завораживающее!»

«Шикарная! Очень красивая!» — восторгались комментаторы.

Советская актриса театра и кино, певица, танцовщица и пианистка Любовь Орлова родилась в 1902 году. Она прославилась благодаря ролям в фильмах «Веселые ребята», «Цирк», «Волга, Волга» и многим другим. Звезда кино ушла из жизни в 1975 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Садальский защитил Отиеву после слухов о ее алкоголизме.