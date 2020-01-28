  1. Пятый канал
  4. Стас Садальский защитил Отиеву после слухов о ее алкоголизме

Стас Садальский защитил Отиеву после слухов о ее алкоголизме

, 21:03 | Анастасия Игонина 278

Актер, хорошо знакомый со звездой российского джаза, жестко раскритиковал тех, кто распустил слухи о проблемах Ирины с выпивкой.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @stassadal

Стас Садальский встал на защиту Ирины Отиевой. В прессе появились слухи о том, что джазовая певица злоупотребляет алкоголем.

На своей странице в Instagram актер процитировал Ахматову, говорившую, что «эстрада — это что-то вроде плахи», на которой обнажают всех. Артист подчеркнул, что сегодня эстраду можно описать еще менее лицеприятными словами.

«Друзей там быть не может, там дружат только власть, деньги и порок, причем, последний правит первыми двумя. А такому бриллианту, как Отиева, нужен другой футляр», — убежден Станислав.

Instagram @stassadal

Садальский поделился воспоминаниями о том, как вместе с певицей участвовал в телеигре. Их команда называлась «Жертвы слухов» — название, по мнению автора поста, в данной ситуации почти пророческое. Он отметил, что соответствовать ему участники игры не перестали даже 20 лет спустя.

«Ира говорит, что плохо держит удар, но то, что сейчас происходит, это не удар, а шанс воскреснуть и выйти победителем, показав всю ущербность этого продажного мира», — считает артист.

Накануне в эфир одного из федеральных телеканалов вышла программа, где раскрывалась причина, по которой Отиева якобы давно не появляется на людях. Во время передачи знакомые певицы рассказали, что Ирина находится в депрессии и страдает от алкогольной зависимости.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Отиева назвала «мерзостью» поведение журналистов, посеявших слухи о ее алкоголизме.

Читайте также

Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.83
0.49 69.23
0.45
С ними спорить опасно: ТОП-4 самых злых знаков зодиака

Последние новости

21:34
География китайского коронавируса расширяется
21:22
Кейт Миддлтон не удержала мини-юбку под сильными порывами ветра
21:10
Петра Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ
21:03
Стас Садальский защитил Отиеву после слухов о ее алкоголизме
20:55
Два человека госпитализированы с подозрением на коронавирус в Воронеже
20:42
Жена главы Чувашии чуть не разбила камеру корреспонденту МИЦ «Известия»

Сейчас читают

С ними спорить опасно: ТОП-4 самых злых знаков зодиака
«Красота неземная»: Климова в мокром купальнике взбудоражила фанатов
В Росгидромете назвали предстоящий февраль необычным

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]