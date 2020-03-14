Самолет, вылетевший из Будапешта в Москву, подал сигнал тревоги и снизился
По предварительным данным, в воздушном судне SSJ 100 сработали датчики.
Фото: ТАСС / Сергей Савостьянов
Пассажирский самолет, который днем в субботу, 14 марта, вылетел из венгерской столицы в Москву подал сигнал тревоги, а после пошел на снижение до 4,5 тысячи метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса мониторинга flightradar24.
Это произошло спустя примерно 30 минут после того, как борт поднялся в небо. По предварительным данным, сработали датчики. Сейчас воздушное судно в штатном режиме следует в «Шереметьево». Срочная посадка не требуется. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Нашли ошибку?