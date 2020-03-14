Самолет, вылетевший из Будапешта в Москву, подал сигнал тревоги и снизился

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Алиса Маркова
Срочная новость 144

По предварительным данным, в воздушном судне SSJ 100 сработали датчики.

Фото: ТАСС / Сергей Савостьянов

Пассажирский самолет, который днем в субботу, 14 марта, вылетел из венгерской столицы в Москву подал сигнал тревоги, а после пошел на снижение до 4,5 тысячи метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса мониторинга flightradar24.

Это произошло спустя примерно 30 минут после того, как борт поднялся в небо. По предварительным данным, сработали датчики. Сейчас воздушное судно в штатном режиме следует в «Шереметьево». Срочная посадка не требуется. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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