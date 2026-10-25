Один человек погиб и еще 10 пострадали при массированной атаке БПЛА на Белгород
Один из пострадавших — сотрудник скорой помощи.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Оперштаб: человек погиб и 10 пострадали при массированной атаке БПЛА на Белгород
Один мирный житель погиб и еще десять получили ранения в результате атаки БПЛА на Белгород. Об этом сообщили представители оперативного штаба региона в мессенджере МАКС.
«В Белгороде в результате атак БПЛА погиб мирный житель. Также пострадали десять человек, среди которых сотрудник скорой помощи», — говорится в публикации.
Восемь человек были госпитализированы, еще две женщины после осмотра бригадами скорой помощи отправлены на амбулаторное лечение.
Накануне оперштаб уже сообщал о массированной атаке дронов на Белгород. Информация о повреждениях и объеме ущерба уточняется. Угроза повторных атак сохраняется, жителей призывают не покидать дома и укрытия, не подходить к окнам.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате обстрела Белгородской области один из снарядов попал в частный дом в поселке Разумное, погибла супружеская пара. Были ранены четыре мирных жителя: мужчина получил акубаротравму, его жена и десятилетний сын также пострадали.
Мать и ребенка госпитализировали в медучреждение Белгорода для обследования. Еще одной женщине медики оказали помощь на месте — у нее осколочные ранения головы и плеча, от госпитализации она отказалась.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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