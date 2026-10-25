«Логика не сходится»: эксперт объяснил загадку исчезновения Усольцевых

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 495 0

Супруги и их пятилетняя дочь пропали во время похода в тайге в сентябре 2025 года. С тех пор ни живыми, ни мертвыми их никто не видел.

Почему рушатся версии исчезновения семьи Усольцевых

Фото: ВКонтакте/Ирина Усольцева/mu30042016

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Тема:
Исчезновение семьи Усольцевых

Эксперт по спортивному ориентированию усомнился в версиях пропажи Усольцевых

Исчезновение семьи Усольцевых в тайге остается необъяснимым с точки зрения логики. Такое мнение в беседе с журналистами РИА Новости высказал мастер спорта по спортивному ориентированию, член президиума Федерации спортивного ориентирования Приморского края Владимир Попов.

По его словам, маловероятно, что все трое одновременно получили травмы или провалились в одну ловушку. Среди обсуждаемых версий — падение в расщелину скалы или подземную пещеру, а также попадание в природную ловушку. Семья могла свернуть с тропы и отправиться в незнакомую местность, где передвижение осложняют крупные камни. Также рассматривается предположение, что на Усольцевых могла обрушиться неустойчивая каменная плита.

Однако эксперт обратил внимание: даже если травму получил глава семьи, его жена и дочь теоретически могли отправиться за помощью. Поэтому обстоятельства исчезновения по-прежнему вызывают вопросы.

Попов добавил, что спустя длительное время после пропажи вероятность обнаружить следы семьи, в том числе случайно, становится ниже. По его словам, туристы чаще передвигаются по уже известным маршрутам и оборудованным тропам.

Ранее 5-tv.ru изучал версию, связанную с возможным уходом семьи Усольцевых в секту. Ее обсудили эксперты в эфире федерального канала. Бывшая участница тоталитарного культа Лариса Соболева предположила, что семья могла попасть в закрытое сообщество. По ее словам, люди под влиянием таких организаций прекращают общение с близкими и сообщают, что у них все в порядке.

Денис Коробков, который провел 15 лет в общине Виссариона, отметил, что подобный сценарий имеет право на существование. Он указал на интерес Усольцевых к эзотерике и кризисный период в их жизни. По его словам, в общины нередко приезжают целыми семьями, а в тайге до сих пор могут жить около 500 человек, несмотря на арест лидера секты.

Семья Усольцевых — 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина — пропала 28 сентября 2025 года в Красноярском крае во время однодневного похода в район Кутурчинского Белогорья (к скале Буратинка). Несмотря на масштабные поиски, их тела так и не были найдены, из-за чего появляются все новые теории — о побеге за границу или вступлении в культ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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