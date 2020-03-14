«Мегзит» на пользу не пошел: что произошло с принцем Гарри после отказа от титула

На днях принц Гарри и его супруга Меган Маркл в последний раз вышли в свет в качестве членов королевской семьи Великобритании. Поклонники знаменитостей тут же отметили: последствия «мегзита» на каждом из супругов отразились по-своему.

Так, американская актриса, наконец, смогла подумать о себе: Меган облачилась в шикарное платье со смелым разрезом и накрасила губы ярко-алой помадой. Она давно противилась королевскому протоколу, но после официального отказа супруга от титула и привилегий почувствовала себя по-настоящему раскованной.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Genageless (@genageless) 14 Мар 2020 в 2:18 PDT

Cам Гарри, очевидно, тяжело переживает скандал. Фанаты заметили, что герцог Сассекский не просто перестал улыбаться, но даже разучился позировать на камеру.

Instagram @sussexroyal

К слову, во время очередной службы в храме он выглядел слишком угнетенным и все время держался позади супруги, что совсем несвойственно рыжеволосому и харизматичному принцу.

Instagram @sussexroyal

«Что ты наделала, Мег! Никакого уважения к семье Гарри!»

«Тебе бы поучиться у Кейт и Уильяма! Зачем разрушила семью!»

«Гарри такой грустный, а Меган получила, что хотела. Так нельзя!»

«Зачем? Меган, зачем ты разбила сердце Гарри? Зачем разрушила его семью?» — сетовали фолловеры под свежими снимками пары в Instagram.

Впрочем, многие выразили надежду, что Гарри сможет пережить эту ситуацию и вскоре снова станет счастливым, а может, даже помирится с королевой.

Меган Маркл и принц Гарри приняли решение сложить с себя монаршие обязанности. Официально они лишатся всех королевских привилегий 31 марта. Это означает, что к ним больше не будут обращаться «Ваше Королевское Высочество», а также они сложат с себя выполнение обязанностей членов королевской семьи. Кроме того, пара лишится содержания за счет государственной казны.

5-tv.ru стало известно, что принц Уильям предостерегал Гарри об опасности отношения с Меган Маркл.