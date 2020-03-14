«Милашки»: Харламов в день рождения Воли опубликовал на него компромат

Юморист Гарик Харламов на своей странице в Instagram оригинально поздравил своего коллегу Павла Волю с днем рождения. 14 марта супругу гимнастки и спортивного комментатора Ляйсан Утяшевой исполнился 41 год.

Гарик Харламов в своем посте выложил фото, на котором Павел Воля лежит под одеялом и внимательно смотрит в объектив камеры. Сзади, из-за него, выглядывает автор публикации с недвусмысленным выражением лица.

«Сегодня день рождения у гиганта мысли и волшебника мыльных пузырей Павла Воли! Паша, будь счастлив и никогда не болей! Здоровья всем твоим близким и пусть юмор никогда не опускает флаг в твоем сердце. Купи себе все! Ура! Это пишу тебе я, человек справа. На фото сзади. Виват!» — написал Гарик Харламов.

Instagram @garikkharlamov

Поклонники комиков оценили праздничную «выходку» Гарика Харламова и присоединились к поздравлениям. В комментариях отметились и звезды отечественного шоу-бизнеса, среди которых Максим Фадеев, Глюкоза и Иосиф Пригожин.

«Правдоподобнее было бы без очков!»

«Шикарное семейное фото»

«Фото смешное, ситуация страшная»

«И никакой коронавирус нам не страшен!»

«Милашки», — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказал о самых известных романах Павла Воли до встречи с Ляйсан Утяшевой.