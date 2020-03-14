«Милашки»: Харламов в день рождения Воли опубликовал на него компромат
Юморист оригинально поздравил своего коллегу по Comedy Club в Instagram.
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Фото, видео: РИА Новости / Рамиль Ситдиков, Instagram @garikkharlamov
Юморист Гарик Харламов на своей странице в Instagram оригинально поздравил своего коллегу Павла Волю с днем рождения. 14 марта супругу гимнастки и спортивного комментатора Ляйсан Утяшевой исполнился 41 год.
Гарик Харламов в своем посте выложил фото, на котором Павел Воля лежит под одеялом и внимательно смотрит в объектив камеры. Сзади, из-за него, выглядывает автор публикации с недвусмысленным выражением лица.
«Сегодня день рождения у гиганта мысли и волшебника мыльных пузырей Павла Воли! Паша, будь счастлив и никогда не болей! Здоровья всем твоим близким и пусть юмор никогда не опускает флаг в твоем сердце. Купи себе все! Ура! Это пишу тебе я, человек справа. На фото сзади. Виват!» — написал Гарик Харламов.
Поклонники комиков оценили праздничную «выходку» Гарика Харламова и присоединились к поздравлениям. В комментариях отметились и звезды отечественного шоу-бизнеса, среди которых Максим Фадеев, Глюкоза и Иосиф Пригожин.
«Правдоподобнее было бы без очков!»
«Шикарное семейное фото»
«Фото смешное, ситуация страшная»
«И никакой коронавирус нам не страшен!»
«Милашки», — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказал о самых известных романах Павла Воли до встречи с Ляйсан Утяшевой.
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