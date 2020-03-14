Сердцеед и романтик: Самые известные романы Павла Воли до встречи с Ляйсан Утяшевой

Российский эстрадный артист и шоумен Павел Воля по жизни был окружен красивыми женщинами, которые мечтали завладеть его сердцем. Однако резидент Comedy Club не спешил заводить серьезные отношения. Репутация ловеласа могла поставить крест на личной жизни артиста, однако ему повезло вовремя встретить настоящую любовь. Ляйсан Утяшева значительно повлияла на жизнь звезды и изменила ее к лучшему.

14 марта юмористу исполняется 41 год. По случаю этой даты Starhit решил рассказать о прошлых романах Воли.

Света Михачева

Первой любовью Павла Воли стала одноклассница Света Михачева. За расположение девушки шоумену даже пришлось побороться с приятелем. Окончив школу, влюбленные поступили в один университет, однако на разные факультеты. Постепенно незрелые отношения дали трещину. Как рассказали в окружении пары, после участия в КВН артист обрел невиданную популярность и переключил внимание на других представительниц прекрасного пола.

Мария Кравцова

Во время участия в съемках Comedy Club Павел Воля познакомился с телеведущей Марией Кравцовой, более известной как Марика. Роман знаменитостей продлился около двух лет и завершился разрывом. Что стало точной причиной расставания влюбленных, неизвестно. По одной из версий, их отношения сгубила взаимная ревность.

Надежда Сысоева

После расставания с Марикой Воля закрутил интрижку с участницей шоу «Comedy Woman» Надеждой Сысоевой, амплуа которой — стереотипная глупенькая блондинка Наденька. Их роман продлился недолго и быстро подошел к финалу по обоюдному согласию.

Ляйсан Утяшева

Все романы моментально померкли, когда юморист встретил гимнастку и телеведущую Ляйсан Утяшеву. Знаменитости сблизились на фоне трагических событий. Когда спортсменке было 26 лет, ее мать умерла от сердечной недостаточности. Рядом всегда находился Воля, который помог пережить потерю.

В сентябре 2012 года влюбленные поженились. Вскоре на свет появилась дочка знаменитостей София. Сейчас в звездной семье царит гармония и взаимопонимание. Супруги поддерживают друг друга и не забывают напоминать о своей любви.

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