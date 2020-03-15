WhatsApp начнет использовать функцию автоматического удаления сообщений

Более совершенные версии WhatsApp получили возможность использовать функцию автоматического удаления сообщений. Теперь срок хранения переписки можно установить не только для групповых, но и для обычных чатов. Об этом сообщается на сайте разработчиков.

Отмечается, что юзеры смогут самостоятельно выбирать продолжительность хранения сообщений. Содержимое беседы может существовать от одного часа до года.

Подчеркивается, что данную функцию можно отключить в настройках.

В настоящий момент разработчики не называют точной даты введения функции автоматического удаления сообщений в обычных чатах в WhatsApp. Предполагается лишь, что это произойдет уже в одном из ближайших обновлений мессенджера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Павел Дуров рассказал об угрозах использования мессенджера WhatsApp.