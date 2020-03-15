Под Петербургом в «Игора драйв» наградили чемпионов по автоспорту

Драйвером современной экономики, как мы знаем, являются масштабные и комплексные проекты, которые призваны привлечь инвесторов со всего мира. Один из таких успешно реализуется под Петербургом.

Комплекс «Игора Драйв» — это новый и мощный виток российской истории автоспорта. Помимо того, что это центр притяжения всех любителей автомобильных гонок. Это еще и потрясающий туристический кластер. Вдумайтесь на площади в 100 гектаров в живописном месте расположились целых десять трасс — от мотокросса и картинга до супермото и шоссейно-кольцевых гонок. Все соответствует международным стандартам. Ведь для создания проекта было приглашено инженерное бюро Германа Тильке. Это команда профессионалов, которые создавали практически все новые трассы «Формулы-1» за последние 20 лет. Но «Игора Драйв» превзошла все ожидания, потому что она не имеет аналогов в мире.

«Сейчас бегом, бегом, бегом приехал с трассы. Вот знаете, что не первый раз уже, но мне хочется еще, еще, еще раз посмотреть вот это спортивное сооружение, которое на сегодня уникальное. Понимаете в чем дело, потому что и многие-многие эксперты, которые приезжали с ФИА, приезжали клубы уже и говорили о том, что такого они еще не видели», — восторженно говорит президент Российской автомобильной федерации (РАФ) Виктор Кирьянов.

В эту субботу на территории комплекса состоялась открытие церемонии награждения Российской автомобильной федерации. Это ежегодное мероприятие, где чествуют чемпионов российского автоспорта во всех видах соревнований. Награды вручили в самых разных дисциплинах по итогам прошлого года: ралли, кольцевых гонках, трофи-рейдах, картинге, дрэг-рейсинге, автомногоборье и многих других. Призы получили лучшие российские автогонщики, менеджеры команд, тренеры и владельцы спортивных объектов. Также специальные награды достались профессионалам автомобильного спорта за особые достижения. Это проекты, которые способствовали дальнейшему развитию и популяризации автоспорта в целом. Среди победителей и «Игора Драйв» в специальной номинации — «Проект года» — перспективный проект автодрома.

«Это очень сложнейший, очень инженерно подготовленный комплекс для проведения соревнований как международных, так и российских. И в соревнованиях, как раз вы говорили, может ли больше стать количество, вот здесь у нас сможет одновременно быть, выиграть в десяти номинациях сразу же», — подчеркнул представитель Комплекса «Игора Драйв», многократный чемпион России по ралли-рейдам Владимир Васильев.

Комплекс станет центром активного досуга для всех желающих. «Игора Драйв» имеет и большое социальное значение — как центр развития автомобильной культуры и безопасности в России, а также поддержки детского и юношеского спорта. Здесь построена современная обучающая инфраструктура, в том числе и для самых маленьких автомобилистов. В марте открылись трасса картинга, центр контраварийной подготовки и курсы для детей по мотокроссу.

«Россия имеет хорошие традиции по развитию автоспорта и с 2014 года в России проходит „Формула 1“ в Сочи. И открытие этого, на мой взгляд, одного из лучших автодромов в Европе, это, конечно, знаковое событие для всех нас. Таких трасс никогда в России не было. Это, на мой взгляд, очень важно», — заявил помощники президента РФ Игорь Левитин.

Официальное открытие комплекса «Игора Драйв» запланировано на конец мая. Его с нетерпением ждут все поклонники гонок. Для Петербурга, и для России в целом, появление центра такого высокого уровня — это знаковое событие. И это без сомнения станет настоящим праздником и для мирового автоспорта, и для нашего региона.