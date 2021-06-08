Катастрофическая ошибка: Шеф-повар рассказал, как хозяйки портят борщ

Шеф-повар Антон Самойлов назвал главную ошибку в приготовлении борща. По его словам, хозяйки зачастую добавляют в блюдо овощную поджарку, при этом не подозревая, что по своим свойствам она является аналогом мяса. В результате, когда она смешивается с мясным бульоном, суп получается очень жирным, что портит его вкус.

«Небольшой микс из моркови и свеклы можно приготовить по стандартному рецепту, но если сделать богатую зажарку, а потом добавить ее в не менее богатый мясной бульон — получится катастрофа. Для наглядности просто представьте, что вы решили поджарить сало, и для этого смазали сковороду маслом», — цитирует Самойлова «Днепровская панорама».

По словам кулинара, такой борщ уже ничем не спасешь. Чтобы блюдо получилось вкусным, он советует не жарить свеклу, морковь и лук, а тушить эти ингредиенты без добавления масла. Также можно их сразу высыпать в бульон.