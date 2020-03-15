Дана Борисова о Джигане: «У него в будущем либо тюрьма, либо больница, либо смерть»

Телеведущая Дана Борисова раскритиковала рэпера Джигана, который ранее оказался в наркодиспансере после конфликта с женой Оксаной Самойловой. Мнением об артисте она поделилась в эфире одного из федеральных телеканалов.

«Он (Джиган — Прим. ред.) всегда строил из себя примерного семьянина, была такая красивая и глянцевая история снаружи, но внутри такое днище. У него уже несколько лет на уме только стриптиз-клубы, дорожки и косячки. Это все не прерывалось», — цитирует Борисову сайт Teleprogramma.pro.

По ее словам, Джиган много лет страдает от наркотической зависимости. Его лечение в рехабе в Майами ведущая назвала правильным решением. Однако выбор учреждения показался ей странным, так как там нет медикаментозного лечения.

«Там групповая терапия. <…> Они там просто общаются между собой. Почему телефон не забрали у него? Вот это непонятно. Он платит пять миллионов в месяц. Может быть, поэтому. У нас в свое время на семь месяцев забирали. У него в будущем либо тюрьма, либо больница, либо смерть. Я настаиваю, чтобы он лечился полгода и никак не меньше», — сказала Борисова, ранее лечившаяся от наркозависимости.

Телеведущая также выразила поддержку жене Джигана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Оксана Самойлова оказалась на грани развода с мужем. Пара начала странно вести себя в соцсетях, что породило множество слухов. Так, Джигана заподозрили в наркозависимости и избиении жены и детей, а модель — в намерении лишить супруга родительских прав. Многие звезды поддержали Оксану на этом фоне. Однако к ним не присоединилась ее сестра Юлия Самойлова, представлявшая Россию на «Евровидении» в 2018 году.