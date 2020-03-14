Юлия Самойлова отказалась поддержать сестру Оксану в ее конфликте с Джиганом

Певица Юлия Самойлова, которая представила Россию на конкурсе «Евровидение» в 2018 году, не хочет комментировать конфликт между ее сестрой Оксаной Самойловой и рэпером Джиганом. Об этом со ссылкой на пиар-директора артистки Василия Кучумова сообщает сайт Teleprogramma.pro.

По словам Кучумова, его подопечная не хочет влезать в скандал и что-то говорить. Он добавил, что певица не будет вмешиваться в семейные дела.

Издание отмечает, что двоюродные сестры по отцовской линии Оксана и Юлия Самойловы даже не подписаны друг на друга в Instagram. В одном доме они жили до 15 лет. Периодически девушки все-таки обмениваются любезностями. Так, модель желала удачи сестре незадолго до ее выступления на «Евровидении» и болела за нее во время выступлений в телешоу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Оксана Самойлова оказалась на грани развода с мужем Джиганом. Пара начала странно вести себя в соцсетях, что породило множество слухов. Так, рэпера заподозрили в наркозависимости и избиении жены и детей, а модель — в намерении лишить супруга родительских прав. Многие звезды поддержали Оксану на этом фоне.