Вертолет случайно выстрелил по многоквартирному дому в Чите
В результате произошедшего никто не пострадал. По данным 5-tv.ru, незначительные повреждения получила лишь обшивка балкона.
Фото: ТАСС / Виталий Тимкив
Вертолет случайно выпустил 23-миллиметровый авиационный снаряд по жилому дому в Чите. Согласно сведениям 5-tv.ru, в результате инцидента никто не пострадал. Незначительные повреждения получили только обшивка и остекление балкона на третьем этаже здания.
По предварительной информации, снаряд попал в дом из-за непроизвольного выстрела вертолета Ми-8 из авиационной пушки. Винтокрылая машина стояла на аэродроме, на расстоянии полутора километра от здания. Случайный выстрел был произведен в ходе процедуры разряжения боекомплекта.
Издание Chita.ru опубликовало фото, сделанное очевидцем на месте произошедшего. На снимке видно, что многоквартирный дом не пострадал.
Комментариев Министерства обороны РФ по данному поводу пока не поступало.
Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные фото пострадавшего дома в Чите.
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