Фото жилого дома в Чите, в который случайно выстрелил вертолет
В результате инцидента никто не пострадал. Согласно сведениям 5-tv.ru, незначительные повреждения получила лишь обшивка балкона.
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5-tv.ru публикует эксклюзивные фото жилого дома в Чите, в который случайно выстрелил вертолет. По предварительным данным, никто не пострадал, повреждения получили только обшивка и остекление балкона на третьем этаже здания.
Согласно предварительной информации, снаряд попал в дом из-за непроизвольного выстрела вертолета Ми-8 из авиационной пушки. Вертолет находился на аэродроме в полутора километрах от жилого дома. Случайный выстрел был произведен во время процедуры разряжения боекомплекта.
На опубликованных снимках видно, что многоквартирный дом не пострадал в результате произошедшего. Комментариев Министерства обороны РФ по данному поводу пока не поступало.
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