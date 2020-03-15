5-tv.ru публикует эксклюзивные фото жилого дома в Чите, в который случайно выстрелил вертолет. По предварительным данным, никто не пострадал, повреждения получили только обшивка и остекление балкона на третьем этаже здания.

5-tv.ru

Согласно предварительной информации, снаряд попал в дом из-за непроизвольного выстрела вертолета Ми-8 из авиационной пушки. Вертолет находился на аэродроме в полутора километрах от жилого дома. Случайный выстрел был произведен во время процедуры разряжения боекомплекта.

5-tv.ru

На опубликованных снимках видно, что многоквартирный дом не пострадал в результате произошедшего. Комментариев Министерства обороны РФ по данному поводу пока не поступало.