Младшая дочь Анджелины Джоли перестала одеваться под мальчика

Алиса Старжевская
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11-летнюю Вивьен заметили в подчеркивающей талию куртке.

Фото: DPA/TASS

Младшая дочь звезды Голливуда Анджелины Джоли попала под прицел папарацци вместе со своей звездной мамой на выходе из магазина. Как пишет издание «7Дней», 11-летняя Вивьен уже не одевается как мальчишка.

 
 
 
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Публикация от best of angelina jolie 💫 (@bestofangiejolie)

На снимке девочка идет рядом с матерью, на ней светлые джинсы и куртка, подчеркивающая талию. Такой гардероб хоть и не делает ее гламурной леди, но все-таки придает женственности. Сама кинодива одета в легкое летнее белое платье и светло-бежевый тренч.

Раньше в прессе писали, что малышка Вивьен подумывает о смене пола, как и ее старшая сестра Шайло. Однако смена мужских фасонов на более подходящие юной девушке, видимо, говорит не в пользу этой версии.

Ранее 5-tv.ru писал, что две дочери Анджелины Джоли пережили хирургическое вмешательство. Несмотря на трудные времена, дети актрисы поддерживают ее и друг друга, доказывая, что они по-прежнему крепкая семья.

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