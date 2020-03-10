Крепкая семья: Дочери Джоли искренне заботятся друг о друге после операций
Актриса призналась: последние два месяца она не отходила от кроватей дочерей, а их забота друг о друге вызывает в ней настоящую гордость.
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Фото, видео: Instagram @angelinajolieofficial
Анджелина Джоли редко говорит о семье и личной жизни. Однако в преддверии Международного женского дня звезда написала заметку для журнала Time, где призналась: сейчас в ее жизни наступили не лучшие времена. Во многом потому, что обе дочери актрисы оказались под ножом хирурга.
Джоли сообщила, что 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло попали в больницу совершенно внезапно. Около двух месяцев актриса провела у кровати Захары, но как только дочь стала поправляться, срочную операцию перенесла младшая Шайло.
Во всей этой истории знаменитую маму больше всего потрясло отношение детей друг другу: они трепетно заботились друг о друге, что, порой, у звезды перехватывало дыхание.
«Я чувствовала радость, что они любят друг друга и понимают, что бороться с проблемами со здоровьем, бороться за выживание и выздоровление — это то, чем нужно гордиться» — отметила Анджелина.
Кроме того, актриса подчеркнула, что младшая дочь лично выбирала медсестер для сестры и следила за исполнением предписаний врача.
«Мы все знаем, что в жизни бывают моменты, когда никто не может нам помочь, и все, что мы можем сделать, — это закрыть глаза и дышать. И как только у нас получается сделать следующий шаг или вдох через боль, мы успокаиваемся. И продолжаем жить дальше», — написала Анджелина.
В заключение, Джоли добавила: это испытание по-настоящему сплотило ее семью. Ведь только трудности, по словам голливудской звезды, показывают настоящее отношение людей друг к другу.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Анджелина Джоли впала в «голодную» депрессию.
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