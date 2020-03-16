Шура рассказал, как его вновь спасли от рака

Певец Шура рассказал подписчикам, как врачи снова спасли его от онкологического заболевания. Известно, что рак яичек артист перенес больше десяти лет назад, но тогда болезнь была уже на серьезных стадиях. Сейчас же, по его словам, онкологию смогли разглядеть на подходе, и вылечить артиста.

Он признался, что недавно перенес операцию на желудке, на которую решился из-за банального гастрита. Врачи, по его словам, обнаружили предпосылки к возникновению рака, но своевременным вмешательством смогли предотвратить заболевание.

«Ну, вот и настало время сказать, что мне пришлось недавно пережить! Снова я побывал в руках врачей, и снова чудо! Не хотел раньше говорить, но сейчас можно, чувствую себя прекрасно, после операции на 4 день поехал на гастроли. Около 20 лет страдал изжогой, никогда бы не подумал, что она может иметь такие страшные последствия. Пил таблетки и не задумывался, а в итоге операция. Берегите себя! Низкий поклон доктору Рашиду Аскерханову, Анастасии Леонидовне и всей команде!» — написал Шура.

Свой пост он сопроводил видео с командой врачей, которых поблагодарил за их труд и чудесное спасение. Фанаты в комментариях принялись желать певцу скорейшего возвращения к нормальной жизни.

Instagram @shuramedvedev

«Здоровья Вам! Берегите себя!!!»

«Хорошо, что есть нормальные врачи, спасающие жизни! Низкий им поклон!»

«Поправляйтесь!» — писали поклонники.

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