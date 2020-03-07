«Моя железная охрана»: Шура насмешил поклонников видео с тележкой

|
Алиса Старжевская
41

Певец нашел нестандартный ход, чтобы отбиваться от желающих взять автограф.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @shuramedvedev

Певец Шура нашел оригинальный способ обороняться от натиска поклонников. В Instagram он выложил ролик, в котором идет от торгового центра в Воронеже к дороге с пустой тележкой. Он катит ее перед собой и отвечает на вопросы любопытного прохожего.

«Скажите, а что вы делаете?» — удивляется человек, снимающий видео.

«Я? Везу тележку, чтоб народ близко ко мне не подходил. Задолбали! Вот так до стадиона и дойду», — признается звезда.

«То есть, тележка — это ваша охрана?»

«Да, это моя охрана», — шутит Шура.

Instagram @shuramedvedev

Возле дороги, правда, певец оставил свою «охрану» и вышел из кадра. Поклонники нашли забавным видео и похвалили своего кумира за находчивость.

«Смешной и классный»;

«Через дорогу и… кататься по ночному городу»;

«Ой, ну насмешил, Александр», — писали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что певец Шура откровенно рассказал, почему надолго покинул сцену.

+3° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
67.52
1.33 75.84
2.16
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 марта

Новости Lentainform

Загрузка...