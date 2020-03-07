«Моя железная охрана»: Шура насмешил поклонников видео с тележкой
Певец нашел нестандартный ход, чтобы отбиваться от желающих взять автограф.
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Фото, видео: Instagram @shuramedvedev
Певец Шура нашел оригинальный способ обороняться от натиска поклонников. В Instagram он выложил ролик, в котором идет от торгового центра в Воронеже к дороге с пустой тележкой. Он катит ее перед собой и отвечает на вопросы любопытного прохожего.
«Скажите, а что вы делаете?» — удивляется человек, снимающий видео.
«Я? Везу тележку, чтоб народ близко ко мне не подходил. Задолбали! Вот так до стадиона и дойду», — признается звезда.
«То есть, тележка — это ваша охрана?»
«Да, это моя охрана», — шутит Шура.
Возле дороги, правда, певец оставил свою «охрану» и вышел из кадра. Поклонники нашли забавным видео и похвалили своего кумира за находчивость.
«Смешной и классный»;
«Через дорогу и… кататься по ночному городу»;
«Ой, ну насмешил, Александр», — писали фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал, что певец Шура откровенно рассказал, почему надолго покинул сцену.
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