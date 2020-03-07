«Моя железная охрана»: Шура насмешил поклонников видео с тележкой

Певец Шура нашел оригинальный способ обороняться от натиска поклонников. В Instagram он выложил ролик, в котором идет от торгового центра в Воронеже к дороге с пустой тележкой. Он катит ее перед собой и отвечает на вопросы любопытного прохожего.

«Скажите, а что вы делаете?» — удивляется человек, снимающий видео.

«Я? Везу тележку, чтоб народ близко ко мне не подходил. Задолбали! Вот так до стадиона и дойду», — признается звезда.

«То есть, тележка — это ваша охрана?»

«Да, это моя охрана», — шутит Шура.

Instagram @shuramedvedev

Возле дороги, правда, певец оставил свою «охрану» и вышел из кадра. Поклонники нашли забавным видео и похвалили своего кумира за находчивость.

«Смешной и классный»;

«Через дорогу и… кататься по ночному городу»;

«Ой, ну насмешил, Александр», — писали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что певец Шура откровенно рассказал, почему надолго покинул сцену.