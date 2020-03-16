В Петербурге задержали мигранта по подозрению в содействии терроризму
В настоящее время решается вопрос об аресте предполагаемого злоумышленника.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; МВД РФ
Гражданин Таджикистана задержан в Северной столице по подозрению в содействии терроризму, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Сотрудники Центра по противодействию экстремизму и управления ФСБ РФ провели оперативные мероприятия в рамках расследования уголовного дела по статье «Содействие террористической деятельности».
По версии оперативников, 24-летний задержанный в августе 2018 года по просьбе своего брата перевел на карту мужчине, находящемуся в федеральном розыске за террористическую деятельность, более 22 тысяч рублей. Отмечается, что деньги были предназначены для финансирования запрещенной в России международной организации.
В настоящее время правоохранительными органами дома у подозреваемого проводятся обыски. Решается вопрос об аресте мужчины.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что спецслужбы Казахстана арестовали подозреваемого в подготовке теракта.
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