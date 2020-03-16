В Петербурге задержали мигранта по подозрению в содействии терроризму

Гражданин Таджикистана задержан в Северной столице по подозрению в содействии терроризму, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму и управления ФСБ РФ провели оперативные мероприятия в рамках расследования уголовного дела по статье «Содействие террористической деятельности».

По версии оперативников, 24-летний задержанный в августе 2018 года по просьбе своего брата перевел на карту мужчине, находящемуся в федеральном розыске за террористическую деятельность, более 22 тысяч рублей. Отмечается, что деньги были предназначены для финансирования запрещенной в России международной организации.

В настоящее время правоохранительными органами дома у подозреваемого проводятся обыски. Решается вопрос об аресте мужчины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спецслужбы Казахстана арестовали подозреваемого в подготовке теракта.