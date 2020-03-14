Спецслужбы Казахстана арестовали подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей. Об этом говорится в сообщении на сайте Комитета национальной безопасности республики.

«13 марта 2020 года Комитетом национальной безопасности по результатам оперативно-розыскных мероприятий в городе Алма-Ата задержан и с санкции суда подвергнут аресту приверженец идеологии международной террористической организации „ДАИШ“* (ИГ* — Прим. ред.) (запрещена в Казахстане)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что арестованный подозревается в подготовке теракта в местах массового скопления людей в период празднования Новруза — праздника прихода весны. В ходе следственных действий у подозреваемого изъяли две боевые гранаты.

В отношении указанного лица возбудили уголовные дела по статьям за терроризм и пособничество террористической или экстремистской деятельности. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские спецслужбы выявили в Казани подростка, желавшего устроить массовое убийство в школе.

* — запрещена в РФ.