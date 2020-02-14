Привет из 90-х: Три скелета обнаружены при строительстве развязки на юго-востоке Москвы
Тревогу забил экскаваторщик, когда во время раскопок ему на глаза попался фрагмент человеческой стопы.
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Фото, видео: РИА Новости / Сергей Аверин, 5-tv.ru
Три человеческих скелета обнаружены при строительстве дорожной развязки на юго-востоке Москвы. Как стало известно 5-tv.ru, тревогу забил экскаваторщик, когда во время раскопок на Андроновском шоссе ему на глаза попался фрагмент человеческой стопы и кость.
На место происшествия выехали правоохранители, которые впоследствии нашли в земле три черепа и кости. Кроме того, рядом с останками были найдены ржавая пуля и часть бетонной плиты, где, предположительно, и были замурованы погибшие.
По предварительной оценке экспертов, их смерть могла наступить около десяти лет назад и, скорее всего, носит криминальный характер. Вполне вероятно, что погибшие могли стать жертвой бандитской разборки. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что завернутое в одеяло тело найдено в аварийном доме в центре Санкт-Петербурга.
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