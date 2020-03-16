Необычное световое шоу устроил финский художник в честь дня Святого Патрика

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Сотни зеленых и синих светильников он разместил на склонах горы Коннемара в качестве подарка местным жителям, которых власти Ирландии лишили праздника из-за коронавируса.

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Фото, видео: Instagram @m.poppane

Горы национального парка Коннемара в Ирландии засветились синим и зеленым цветами. Впрочем, это не природная аномалия, а световое шоу в честь дня Святого Патрика. Из-за коронавируса власти Ирландии отменили праздник, и финский художник Кари Кола решил сделать свой подарок местным жителям. Разместил на склонах сотни светильников.

Правда, идея не понравилась чиновникам, и оборудование демонтировали. А вот ирландцы так и не поняли, чем подсвеченные горы не угодили властям? В комментариях в соцсетях — только восторженные отзывы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что единственный в России Центр Манги и Комиксов открылся в Санкт-Петербурге.

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