Песков ответил на вопрос о переносе голосования по поправкам в Конституцию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами ответил на вопрос о переносе голосования по поправкам в Конституцию. Официальный представитель Кремля отметил, что сейчас оснований для рассмотрения альтернативных дат не имеется.

«Никаких альтернативных дат голосования в настоящий момент не рассматривается, для этого нет никаких объективных показаний. Пока подобных дискуссий (о переносе голосования — Прим.ред.) не ведется», — сказал Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря главы российского государства, указ президента РФ Владимира Путина о проведении 22 апреля общероссийского голосования по поправкам в Основной закон страны должен быть подписан на текущей неделе. При этом, Дмитрий Песков подчеркнул, что «здесь каких-то четких рамок нет».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин подписал закон РФ о поправках к Конституции.