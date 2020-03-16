Песков ответил на вопрос о переносе голосования по поправкам в Конституцию
По словам пресс-секретаря президента РФ, для рассмотрения альтернативных дат оснований нет.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами ответил на вопрос о переносе голосования по поправкам в Конституцию. Официальный представитель Кремля отметил, что сейчас оснований для рассмотрения альтернативных дат не имеется.
«Никаких альтернативных дат голосования в настоящий момент не рассматривается, для этого нет никаких объективных показаний. Пока подобных дискуссий (о переносе голосования — Прим.ред.) не ведется», — сказал Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря главы российского государства, указ президента РФ Владимира Путина о проведении 22 апреля общероссийского голосования по поправкам в Основной закон страны должен быть подписан на текущей неделе. При этом, Дмитрий Песков подчеркнул, что «здесь каких-то четких рамок нет».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин подписал закон РФ о поправках к Конституции.
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