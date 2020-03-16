Сооснователь «Гражданской обороны» Кузя УО умер в Петербурге

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Алиса Старжевская
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Константину Рябинову было 55 лет. Причина смерти неизвестна.

Фото: Facebook / Алексей Верин, Константин Рябинов, Basil Lourié

В Петербурге скончался сооснователь панк-группы «Гражданская оборона» Константин Рябинов, более известный фанатам как Кузя УО. Об этом на его странице в Facebook сообщил друг покойного Basil Lourié.

«Костя Рябинов, Кузя УО умер несколько часов назад. Неожиданно. У себя дома», — написал приятель музыканта.

Facebook / Basil Lourié

Обстоятельств смерти пока не приводится. Рябинову было 55 лет.

Константин Рябинов известен как один из создателей культовой группы «Гражданская оборона». Он сотрудничал с Егором Летовым как поэт, музыкант, художник.

В группе играл на множестве музыкальных инструментов, чаще всего выступал как басист или соло-гитарист.
В Петербург он перебрался в конце 80-х — начале 90-х, покинув «Гражданскую оборону». Здесь, в городе на Неве, он занялся сольным творчеством. После смерти Егора Летова в 2008 году Рябинов сотрудничал с его братом Сергеем.

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