Сооснователь «Гражданской обороны» Кузя УО умер в Петербурге

В Петербурге скончался сооснователь панк-группы «Гражданская оборона» Константин Рябинов, более известный фанатам как Кузя УО. Об этом на его странице в Facebook сообщил друг покойного Basil Lourié.

«Костя Рябинов, Кузя УО умер несколько часов назад. Неожиданно. У себя дома», — написал приятель музыканта.

Facebook / Basil Lourié

Обстоятельств смерти пока не приводится. Рябинову было 55 лет.

Константин Рябинов известен как один из создателей культовой группы «Гражданская оборона». Он сотрудничал с Егором Летовым как поэт, музыкант, художник.

В группе играл на множестве музыкальных инструментов, чаще всего выступал как басист или соло-гитарист.

В Петербург он перебрался в конце 80-х — начале 90-х, покинув «Гражданскую оборону». Здесь, в городе на Неве, он занялся сольным творчеством. После смерти Егора Летова в 2008 году Рябинов сотрудничал с его братом Сергеем.