Создатель стиля индастриал Пи-Орридж умер в США

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Светлана Шевченко
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Британский музыкант и перформер в последние годы жил в Нью-Йорке.

Фото: Instagram @pandrogyne

В Нью-Йорке на 71 году жизни умер британский музыкант и перформер Дженезис Брейер Пи-Орридж (Нейл Эндрю Мегсон). Об этом сообщает The New York Times.

Согласно сообщению его дочерей, создатель группы Throbbing Gristle долгое время лечился от лейкемии и скончался накануне, 14 марта, в окружении семьи.

Пи-Орридж образовал собственную перформанс-группу в 1969 году. Он считается одним из основателей музыкального стиля индастриал. Термин ввел в 1976 году перфоманс-артистом Монте Казаззой при основании лейбла Industrial Records.

После создания продвигавшей его религиозную организацию Thee Temple Ov Psychick Youth («Храм душевной молодости») музыкальной группы Psychic TV Пи-Орридж был вынужден переехать из Великобритании в США.

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