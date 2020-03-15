Создатель стиля индастриал Пи-Орридж умер в США

В Нью-Йорке на 71 году жизни умер британский музыкант и перформер Дженезис Брейер Пи-Орридж (Нейл Эндрю Мегсон). Об этом сообщает The New York Times.

Согласно сообщению его дочерей, создатель группы Throbbing Gristle долгое время лечился от лейкемии и скончался накануне, 14 марта, в окружении семьи.

Пи-Орридж образовал собственную перформанс-группу в 1969 году. Он считается одним из основателей музыкального стиля индастриал. Термин ввел в 1976 году перфоманс-артистом Монте Казаззой при основании лейбла Industrial Records.

После создания продвигавшей его религиозную организацию Thee Temple Ov Psychick Youth («Храм душевной молодости») музыкальной группы Psychic TV Пи-Орридж был вынужден переехать из Великобритании в США.