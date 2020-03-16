Ракета «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М» стартовала с космодрома Плесецк

Ракета-носитель «Союз-2.1б» в сопровождении спутника «Глонасс-М» стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

По информации источника, предстартовые операции, а также сам запуск ракеты прошли в штатном режиме.

«В понедельник, 16 марта, в 21.28 мск с пусковой установки № 4 площадки № 43 государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с навигационным космическим аппаратом «Глонасс-М», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что это — второй пуск ракеты-носителя данного типа с космодрома Плесецк с начала 2020 года. «Союз-2» пришла на смену «Союзам-У», которые эксплуатировались в период с 1973 по 2012 годы.

Ранее 5-tv.ru сообщил, почему запуск ракеты со спутником «Меридиан-М» с космодрома Плесецк чуть не привел к аварии.