Вдова Любимова экстренно госпитализирована после ДТП

Вдова режиссера Юрия Любимова экстренно госпитализирована после ДТП. По предварительной информации, Каталин Любимова-Кунц находится в реанимации. Об этом сообщает телеканал 360.

По информации портала, у 74-летней Каталин Любимовой-Кунц сломана лучевая кость и вывихнуто правое колено.

Супруга ныне покойного режиссера Юрия Любимова родилась в Будапеште. Со своим будущим мужем познакомилась, когда он прибыл на гастроли в столицу Венгрии. Пара поженилась в 1976 году и прожила в браке вплоть до смерти режиссера в 2014-м. С 2014 года Каталин Любимова-Кунц возглавляет Фонд развития театрального искусства Ю. П. Любимова.

Ранее 5-tv.ru сообщал о госпитализации вдовы Муслима Магомаева певицы Тамары Синявской.