Япония проведет Олимпиаду в знак победы над пандемией COVID-19
Синдзо Абэ заявил, что все лидеры G7 выразили свою солидарность по этому вопросу.
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Фото, видео: Reuters, globallookpress.com / Naoki Nishimura
Власти Японии приняли решение о проведении Олимпийских и Паралимпийский игр, несмотря на ситуацию с коронавирусом, передает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы МИД Японии.
17 марта премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что обсудил с лидерами стран-участниц G7 вопрос проведения Олимпиады-2020 на территории страны. Коллеги поддержали государственного деятеля в его стремлении подарить людям позитивные эмоции в текущей ситуации.
«Премьер-министр заявил, что хотел бы провести Олимпиаду как доказательство того, что человечество смогло преодолеть новый коронавирус. Он заручился поддержкой G7», — говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе разговора лидеры «семерки» условились оказывать всяческое содействие, чтобы в короткие сроки восстановить рост мировой экономики как минимум до уровня, предшествующего пандемии COVID-19. Также представители государств пришли к выводу о необходимости усиления мер пограничного контроля с целью замедления распространения инфекции.
Правительство Японии, в свою очередь, утверждает, что предпримет все необходимые меры, чтобы новый коронавирус не стал помехой для проведения Олимпийских и Паралимпийских игр.
Летняя Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа, Паралимпийские игры планируется провести в период с 25 августа по 6 сентября.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что подготовку волонтеров Олимпиады-2020 в Японии перенесли из-за коронавируса.
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