Япония проведет Олимпиаду в знак победы над пандемией COVID-19

Власти Японии приняли решение о проведении Олимпийских и Паралимпийский игр, несмотря на ситуацию с коронавирусом, передает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы МИД Японии.

17 марта премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что обсудил с лидерами стран-участниц G7 вопрос проведения Олимпиады-2020 на территории страны. Коллеги поддержали государственного деятеля в его стремлении подарить людям позитивные эмоции в текущей ситуации.

«Премьер-министр заявил, что хотел бы провести Олимпиаду как доказательство того, что человечество смогло преодолеть новый коронавирус. Он заручился поддержкой G7», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе разговора лидеры «семерки» условились оказывать всяческое содействие, чтобы в короткие сроки восстановить рост мировой экономики как минимум до уровня, предшествующего пандемии COVID-19. Также представители государств пришли к выводу о необходимости усиления мер пограничного контроля с целью замедления распространения инфекции.

Правительство Японии, в свою очередь, утверждает, что предпримет все необходимые меры, чтобы новый коронавирус не стал помехой для проведения Олимпийских и Паралимпийских игр.

Летняя Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа, Паралимпийские игры планируется провести в период с 25 августа по 6 сентября.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что подготовку волонтеров Олимпиады-2020 в Японии перенесли из-за коронавируса.