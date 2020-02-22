Подготовку волонтеров Олимпиады-2020 в Японии перенесли из-за коронавируса

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Ниса Мурзанаева
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Спортивное мероприятие состоится в Токио с 24 июля по 9 августа.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Naoki Nishimura, Wang Zijiang, Li Gang

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае

Мероприятия по подготовке волонтеров к летним Олимпийским играм — 2020 в Токио перенесли из-за вспышки коронавируса. Власти Японии приняли решение отложить тренинги на май и более поздний период.

Большинство волонтеров (порядка 80 тысяч человек) уже подготовились к предстоящему спортивному событию. Оставшиеся (около трех тысяч человек) должны были начать тренировки сегодня. Но из-за распространения коронавируса все массовые мероприятия в японской столице отменили.

В настоящий момент известно о 745 заразившихся коронавирусом в Японии. Из них 634 человека находились на лайнере Diamond Princess. Три человека погибли, пишет ТАСС.

Олимпийские игры — 2020 пройдут в японском Токио с 24 июля по 9 августа. Сообщается, что организация спортивного мероприятия обойдется государству в 17,8 миллиарда долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что эксперт заявил — эпидемия коронавируса приближается к пику.

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