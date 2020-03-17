«Женщина — мечта»: всего два аксессуара сделали Высоцкую практически неузнаваемой

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Алиса Старжевская
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Телеведущая решилась на кардинальную смену имиджа из-за участия во флешмобе.

Фото: Instagram @juliavysotskayaofficial

Юлия Высоцкая довольно редко изменяет себе: многие привыкли видеть ее в элегантном, но сдержанном образе. Однако в последнее время телеведущая все чаще решается на эксперименты. Так, например, свежее фото звезды в Instagram, сделанное фотографом Ильей Вартаняном, буквально шокировало ее фанатов.

«Несколько дней назад была съемка. Когда собираются близкие по духу люди работается легко и в кайф! Спасибо всем причастным, а я в поддержку флешмоба примерила берет и очки», — подписала телеведущая снимок, на котором предстала в берете и необычных по форме очках.

Поклонники Высоцкой отметили: именно эти два аксессуара преобразили звезду практически до неузнаваемости.

«Какая вы нежная! Женщина — мечта!»

«Юля, вам так идут очки!»

«Нет слов! Вам очень подходит этот образ!»

«Ну просто роковая красотка!» — писали фолловеры в комментариях.

К слову, некоторые подписчики заметили одно очень странное совпадение: в новом образе Юлия очень напоминала своего супруга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юлия Высоцкая вышла на прогулку в дутой куртке и массивных ботинках.

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