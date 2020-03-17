Меган Маркл отказалась исполнить последнюю волю отца Томаса Маркла. Утверждается, что герцогиня Сассекская наотрез не хочет знакомить родителя со своим десятимесячным сыном. Об этом пишет британское издание Express.

Наследнику принца Гарри и Меган Маркл маленькому Арчи совсем скоро исполнится год. При этом никто из членов семьи герцогини Сассекской малыша ни разу не видел (кроме мамы Меган — Дории). Известно, что состояние здоровья 75-летнего Томаса Маркла в настоящий момент оставляет желать лучшего, и он торопится встретиться с ребенком дочери.

Однако Меган Маркл желание пожилого отца познакомиться с внуком игнорирует. Сейчас она вместе с супругом и сыном находятся в Канаде. До этого пара посетила Великобританию, где они в последний раз вышли в свет в качестве старших членов британской королевской семьи.

Отношения Меган Маркл и ее отца Томаса никогда не отличались особой теплотой. Однажды мужчина снялся в документальном фильме, в котором обвинил дочь в «обесценивании» британской монархии. Также он заявил, что сейчас его наследница отнюдь «не та девушка, которую он вырастил».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что произошло с принцем Гарри и Меган Маркл после отказа от титула.