Путин назвал экс-руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского жуликом

Бывший руководитель компании ЮКОС Михаил Ходорковский — это жулик, чье окружение замешано в убийствах, утверждает президент РФ Владимир Путин.

«Ходорковский — жулик. И их компания замешана не просто в жульнических операциях, а в убийствах. Их осудили в соответствии с российским законом. Не доказано лично его участие в организованных убийствах, но сами убийства имели место быть. Они доказаны», — заявил глава государства в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Известно, что экс-руководитель четвертого отдела службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин осужден и отбывает пожизненное заключение за подготовку убийств. По мнению Владимира Путина, сотрудники компании вряд ли могли осуществлять преступную деятельность «по собственной прихоти».

«Думаете, сотрудники службы безопасности убивали людей по собственной инициативе, по прихоти по своей, что ли? Думаю, что нет. Думаю, что так не бывает. Но не доказано — значит, не доказано», — сказал президент.

Российский лидер подчеркнул, что при этом были доказаны другие факты противоправной деятельности Михаила Ходорковского, «поэтому он получил срок соответствующий».

В 2003 году руководству ЮКОСа предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве. Ходорковского приговорили к длительному сроку заключения. В 2013 году его помиловал Владимир Путин. Предприниматель был освобожден из-под стражи.

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