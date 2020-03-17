Глава секты «Орден Пути» подозревается в мошенничестве на шесть миллионов рублей

|
Василий Заика
43

Жертвами предполагаемой злоумышленницы стали пять женщин, обратившихся за защитой от «сглаза и порчи».

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, МВД РФ

Глава секты «Орден Пути» Гайва Тихомирова подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщили в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, пять женщин стали жертвами предполагаемой злоумышленницы, заплатив ей якобы за магические ритуалы по защите от «сглаза и порчи» более шести миллионов рублей.

Деятельность 52-летней предводительницы секты и ее сообщников была пресечена в феврале 2020 года. В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства противоправной деятельности женщины и других лиц, которые могут быть причастными к преступлениям. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главу секты «Орден Пути» арестовали на два месяца.

+2° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
74.13
0.94 82.75
0.89
День святого Герасима или «Кикимора»: что можно и нельзя делать 17 марта

Новости Lentainform

Загрузка...