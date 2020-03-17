Глава секты «Орден Пути» подозревается в мошенничестве на шесть миллионов рублей
Жертвами предполагаемой злоумышленницы стали пять женщин, обратившихся за защитой от «сглаза и порчи».
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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, МВД РФ
Глава секты «Орден Пути» Гайва Тихомирова подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщили в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, пять женщин стали жертвами предполагаемой злоумышленницы, заплатив ей якобы за магические ритуалы по защите от «сглаза и порчи» более шести миллионов рублей.
Деятельность 52-летней предводительницы секты и ее сообщников была пресечена в феврале 2020 года. В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства противоправной деятельности женщины и других лиц, которые могут быть причастными к преступлениям. Расследование продолжается.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что главу секты «Орден Пути» арестовали на два месяца.
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