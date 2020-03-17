Госдума приняла закон об ответственности за нарушения на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию

Госдума одобрила закон об ответственности за нарушения на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию. Изменения вносятся в ряд статей Уголовного и Административного кодексов.

За правонарушения предусмотрены штрафы от пяти до 50 тысяч рублей. Максимальное наказание — до четырех лет лишения свободы. Такой срок грозит за фальсификацию итогов голосования.

Общероссийское голосование по изменениям в основной закон планируют провести 22 апреля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что КС дал оценку поправке в Конституцию о федеральных территориях.