Госдума приняла закон об ответственности за нарушения на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию

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За правонарушения предусмотрены штрафы от 5 до 50 тысяч рублей, максимальное наказание — до четырех лет лишения свободы.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Russian State Duma; 5-tv.ru

Госдума одобрила закон об ответственности за нарушения на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию. Изменения вносятся в ряд статей Уголовного и Административного кодексов.

За правонарушения предусмотрены штрафы от пяти до 50 тысяч рублей. Максимальное наказание — до четырех лет лишения свободы. Такой срок грозит за фальсификацию итогов голосования.

Общероссийское голосование по изменениям в основной закон планируют провести 22 апреля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что КС дал оценку поправке в Конституцию о федеральных территориях.

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