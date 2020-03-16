КС дал оценку поправке в Конституцию о федеральных территориях

Вносимая в Конституцию РФ поправка, касающаяся возможности создания федеральных территорий, не противоречит определению страны как федерального государства. Об этом говорится в заключении Конституционного суда.

Как сообщают «Известия», в документе отмечается, что положение о возможности создания федеральных территорий не подразумевает наделения их статусом субъектов федерации, а потому по своему смыслу не противоречит определению РФ как федеративного государства. В случае создания таких территорий они будут подчиняться другим положениям первой и второй глав основного российского закона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что КС признал соответствующей Конституции поправку «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». Таким образом она будет вынесена на общероссийское голосование 22 апреля. Закон вступит в силу, если его поддержат более 50% участников голосования.