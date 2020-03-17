«Работала с детьми»: Депутат Мособлдумы о покойной вдове Юрия Гагарина

Вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина скончалась на 85-м году жизни. Об этом сообщили в Центре подготовки космонавтов.

Валентина Ивановна была известна не только как супруга знаменитого первого космонавта. Она имела награды, среди которых высокое звание — почетный гражданин Московской области. Депутат Мособлдумы Александр Баранов рассказал 5-tv.ru, за какие заслуги покойная была удостоена такой почести.

«Ей это дали не за фамилию. Она даже после того, как Юрия Алексеевича Гагарина не стало, все эти годы жила в Подмосковье, занималась популяризацией, воспитанием патриотизма у молодого поколения. Работала с детьми, рассказывала, учила. Поэтому ей и было такое высокое звание присвоено», — рассказал парламентарий.

Союз Валентины Ивановны и Юрия Алексеевича был заключен в Оренбурге в 1957 году. В браке у пары родились две дочери. В 1961 году Юрий Гагарин стал известен всему миру — он стал первым человеком, побывавшим в космосе. Когда в 1968 году Гагарин погиб, Валентина Ивановна больше не давала интервью, избегала публичности, но работала с молодежью. Замуж вдова космонавта так больше и не вышла. Как писал 5-tv.ru Валентина Гагарина умерла в возрасте 84 лет.